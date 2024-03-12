Taner Gülleri: “Oyuncularımdan memnunum, onlara inandığım için geldim”

“8 GÜNDE 3 MAÇ YAPTIK”

Kocaelispor efsanesi Taner Gülleri şu şekilde konuştu: “Oyuna açıkçası iyi başlamadık. Bunun da sebebi var tabii ki. 8 günde 3 maç yaptık. Çocukların üzerinde büyük bir yük var. Bir de sakatlıkla alakalı sıkıntıları olan arkadaşlarımızı mecburen oynattık. O nedenle maça iyi başlayamadık. Sonrasında oyunun tamamen hakimi bizdik. Bir gol attık, ilk yarıyı öyle kapadık. İkiyi de atabilirdik pozisyonlarımız oldu. İkinci yarıda bir gol attılar, tek pozisyonları oydu. Talihsizlik… Gol yemememiz gereken yerde gol yedik ama çevirmesini bildik.

“İNANCIMI BOŞA ÇIKARMIYORLAR”

Oyuncularımın istediğinden, arzusundan memnunum. Zaten buraya gelmeden önce toplantıda futbolculara şunları söyledim: “ Sizlere inandığım için buradayım. İnanmasam asla gelmezdim. İnandığım için buradayım.” Onlar da inancımı boşa çıkarmıyorlar. Bunu görebiliyoruz. İstekliler, arzulular. Futbolcu arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

“8 FİNAL MAÇIMIZ VAR”

8 maçımız kaldı. İçeride 4, dışarıda 4 maçımız var. Bu 8 maç da final maçı bizim için. Dışarıda oynadığımız maçlardan ne alırsak bizim için kar diyoruz. Bizim için çok anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımı, yönetimi, yardımcılarımı, personelimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugün emeklerimizin karşılığını aldık.