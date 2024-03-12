Özlü: “Muhalefet Başiskele’de ikincilik için yarışıyor”

31 Mart yerel seçimler kapsamında siyasi partilerin adayları da saha çalışmalarını sürdürüyor. AKP mevcut Başiskele Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yasin Özlü adaylığı kapsamında gazetemize ziyarette bulundu. Özlü gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Bizim gündemimiz karşı tarafın ne söylediği, hamaset söylemleri değil. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi programlarımızı kendi işlerimizi takip ediyorum. Benim gündemim yaptığım ve yapacağım işler. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla da paylaştığımız gündem bu. Neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlatıyoruz. Beyanname toplantımızı gerçekleştirdik. Bunu ilk yapan parti biziz. Şu anda diğer partilerden de CHP bir şeyler açıkladı. Diğerlerinin bir proje ortaya koyduğu yok, hamasi sözlerle siyaset yapıyorlar. Projelerini kamuoyunun takdirine sunan bir biz varız. Kısacası bizim gündemimiz yaptıklarımız ve yapacaklarımızdır. Muhalefet partileri ikincilik için yarışıyorlar. Başiskele’de ikinci kim olur yarışı veriyorlar”