Yönetimden açıklama: Süper Lig’e çıkamazsak görevi bırakacağız

Körfez’de yer alan Brunga Tesisleri’nde yapılan basın toplantısına Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın yanı sıra İdari İşler Sorumlusu Abdurrahman Başkır da katıldı. Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan sözlerinin başında, “Takımımız üçüncü sırada olmasına rağmen haklı olarak taraftarımız ve bizler memnun değiliz. Bu sürecin değişmesi için çalışıyoruz. Göreve Mustafa Gürsel hocamızı getirdik. Hocamız yeni bir sistem ve oyun anlayışı için oyunu düzeltmek adına çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

TARAFTAR YÖNETİMİMİZİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Arıcan sözlerinin devamında “Hem alınan sonuçlar hem de puan farkının kapanmasından dolayı taraftarımız Kocaelispor’u istifaya davet etmiştir. Bugünlerden daha kötü günler yaşadık. O gün duygusal davranmadık ve akl-ı selim bir tavır aldık. Görevde kalarak Kocaelispor’un gelecekte yaşayacağı muhtemel kaos engellendi. Bir spor kulübünün başarısını sadece şampiyonlukla elde edilmez. Kurumsallık ve mali disiplin de son derece önemli. Bizler bu zamana kadar bu iki hassas meselede önemli işler yaptık. Geçmişte de benzer sorunlar yaşadık ve akl-ı selim davranarak görevimizin başında kaldık. Bugün de görevimize devam etme kararı aldık” dedi.

“GELENLERİN EMLİNDE DE SİHİRLİ DEĞNEK OLMAYACAK”

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün yönetim kurulu olarak istifa etsek bile kongreyi en erken 1 ay önce yapabiliriz. 1 ay sonunda da sezonun sonu oluyor. Yönetim değişse de yeni yönetim gelse de 1 ayda büyük zorluklar yaşayacaklar. Yüklü bir ödeme yüküyle karşılaşacaklar. Zor bir tablo ile karşılaşacaklar. Gelenlerin elinde sihirli değnek olmayacak. Duygusal davranmamak ve devam etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bazı kesimler kasten takımın kötü olmasını istiyorlar. Maç öncesinde bu sahaya daha yeni gelen hocaya, teknik heyete, kaleciye küfür ediyorlar. Ben taraftarımızın aralarında bunları barındırmamalarını istiyorum. Bunların derdi nedir anlamış değilim? Taraftarımız maç esnasında tepki göstermemeli, bunun olumsuz anlamda etki ettiğini herkes biliyordur.

GOLDEN SONRA BİLE OLUMSUZ TEZAHÜRAT YAPTILAR

Tuzla maçında ilk yarıdaki oyundan herkes mutludur. Attığımız golden sonra bile olumsuz tezahüratlar protestolar yaptılar. Bu takımın üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturdu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Harika bir stadımız oldu. Ulaşımın kolaylaşması için stada giden yolda da önemli çalışmalar var. Kocaelispor bu günlere geri gelirken tesislerini sattı. Bugün bir sosyal tesis kazandırdık. Yeni bir tesis için de çalışmalar devam ediyor. Sevindikli’de camiamıza yakışır tesisimiz olacak. Seçim beyannamesinde de yer aldı. Biz kendi dönemimizi bırakalım bir kenara, 25 yıl önceki borçları ödeyen bir yönetim olduk. Biz mücadeleci bir yönetimiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Takımımızı sahipsiz bırakmayacağız. Mayıs ayında seçilen yönetim kurulu olarak görevimize devam edeceğiz. Sezon sonunda kongre kararı alacağız. Süper Lig’e çıkamazsak bırakacağız, yoksa devam edeceğiz”