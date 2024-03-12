Mutlu’dan ahde vefa

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Başiskele Belediyesi kurucu başkanı, efsane hizmetleri ile Başiskele’de çok emeği olan Saadet Partili merhum Mustafa Çakır’ın annesi Hasibe Hanım’ı ziyaret ederek elini öptü ve hayır duasını aldı

‘MUSTAFA ÇAKIR’IN ANLAYIŞI’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, eşi Leyla Hanım ile birlikte beş beldenin birleşmesinden oluşan Başiskele Belediyesi’nin kurucu ve eski Karşıyaka Belediye Başkanı Mustafa Çakır’ın annesi Hasibe Hanım’ı ziyaret ederek elini öptü, hayır duasını aldı. Başkan adayı Mutlu ziyaretinde, ‘Başkanımızı 2011 yılında maalesef kaybettik. Ancak kıymetli validesi Hasibe annemizi ziyaret edip, elini öpüp hayır duasını aldık. Bizim belediyecilik anlayışımız Mustafa Çakır ağabeyimizin anlayışını tekrardan Başiskelemize kazandırmak olacaktır.’ şeklinde konuştu.