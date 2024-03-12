Ömeroğlu, meclis üyesi adayları ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, İl yöneticisi Halil İbrahim Arslan ve SKM Başkanı Veysi Akyol ile birlikte Cumhur İttifakı meclis üyesi adaylarıyla AKP İlçe Teşkilatında bir araya geldiler.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ

Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “22 Yıldır kutlu bir yolculuk içerisinde milletimize mahcup olmadan yolumuza devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıktığımız bu yolda AKP olarak en büyük gücümüz birlik ve beraberliği olmuştur. İnşallah dinamik gücümüz ve kadrolarımızla el ele vererek, gönül gönüle vererek bu süreci de en iyi şekilde tamamlayacağız. Hiç kimse yerel seçimlerin basit bir yerel yönetici seçimleri olarak görmesin. Yerel seçimler, genel iktidarın altyapısıdır. Bu nedenle Cumhur ittifakı olarak bu seçimlerden başarı ile çıkmak zorundayız. Dilovası olarak yine Kocaeli’de birinci parti çıkmak ve Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermek için Dilovası Belediye Başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu’na hep birlikte güç vermeliyiz.” İfadelerini kullandı.

31 MART’A KADAR DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ

Seçim çalışmalarını yürütürken kucaklayıcı olunması gerektiğini ifade eden Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda halkımıza en iyi hizmeti getirmek için çalışacağız. Ben yok, artık biz varız. Hep birlikte birlik olup, güçlü olup Dilovası’nı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışacağız. Bu yüzden hep birlikte çalışarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmak adına 31 Mart’a kadar durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz

KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK

Bu süreçte herkese kapımızı açmamız lazım. Biz herkesi kucaklamaya geliyoruz. Dilovası’nda Gerçek Belediyeciliği devam ettirmeye geliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Buradan en yüksek oyla Cumhurbaşkanımıza desteğimizi göstermeliyiz. Yeni dönemde, ortak akıl ve daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ederek, şehrimizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışarak başaracağız. Yolumuz açık olsun.” Dedi.