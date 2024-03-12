Olay, Hızırtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinde anlaşmazlık olduğu öğrenilen F.B. (14) ve A.S. (14) okul çıkışında okula yakın bir parkta buluşarak kavgaya tutuştu. Kavga esnasında her iki öğrenci de bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Okul çıkışı parkta iki öğrenci birbirini bıçakladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışı parkta buluşan 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi birbirini bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.