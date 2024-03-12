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Okul çıkışı parkta iki öğrenci birbirini bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışı parkta buluşan 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi birbirini bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Okul çıkışı parkta iki öğrenci birbirini bıçakladı mask


Olay, Hızırtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinde anlaşmazlık olduğu öğrenilen F.B. (14) ve A.S. (14) okul çıkışında okula yakın bir parkta buluşarak kavgaya tutuştu. Kavga esnasında her iki öğrenci de bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık

12 Mar 2024 - 18:12 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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