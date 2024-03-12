CHP'li Gençtürk'ten gülümseten paylaşım

Yerel seçimlere 18 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe adayların siyasi rekabeti hız kazanıyor. Belediye başkan adayları da meclis üyeleri de sahayı boş bırakmadan vatandaşı adeta kapı kapı geziyor.
GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM
CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk de çalışmalarına aralıksız devam eden isimlerden birisi. Bugün Gültepe'de çalışmalarına devam eden Gençtürk'ün sosyal medya hesabında gülümseten bir paylaşım yaptı.
HER CANLI BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Gençtürk Gültepe'de bir evin penceresinden bakan Mira isimli kedi ile olan resmini paylaşırken altına düştüğü notta "Gültepeli Kedi Mira'nın taleplerini aldık. Her canlı bizim için değerli'' ifadelerini kullandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.