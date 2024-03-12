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CHP'li Gençtürk'ten gülümseten paylaşım

CHP'li İzmit Meclis Üyesi Adayı Av. Nazım Gençtürk'ün Gültepe'de bir kedi ile gülümseten bir paylaşım yaptı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Gençtürk'ten gülümseten paylaşım mask
CHP'li Gençtürk'ten gülümseten paylaşım
CHP'li Gençtürk'ten gülümseten paylaşım
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Yerel seçimlere 18 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe adayların siyasi rekabeti hız kazanıyor. Belediye başkan adayları da meclis üyeleri de sahayı boş bırakmadan vatandaşı adeta kapı kapı geziyor.

GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk de çalışmalarına aralıksız devam eden isimlerden birisi. Bugün Gültepe'de çalışmalarına devam eden Gençtürk'ün sosyal medya hesabında gülümseten bir paylaşım yaptı.

HER CANLI BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Gençtürk Gültepe'de bir evin penceresinden bakan Mira isimli kedi ile olan resmini paylaşırken altına düştüğü notta "Gültepeli Kedi Mira'nın taleplerini aldık. Her canlı bizim için değerli'' ifadelerini kullandı
# chp, Meclis, seçim, medya

12 Mar 2024 - 18:31 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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