TMO silolarındaki patlamayla ilgili iddianame hazırlandı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki TMO silolarında 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, patlama sonrasında silolarda Cumhuriyet Savcısı denetiminde 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerin raporuna yer verildi. Olayın şüphelilerinin kusurlarının da anlatıldığı iddianamede, patlama tarihinde TMO Kocaeli Başmüdürü olan K.D., müdür yardımcısı K.Ö., Şef vekili B.B., taşeron firma sahibi O.T. ve patlamada yaralanan taşeron firma alan yetkilisi İ.Ç. asli kusurlu, mühendis A.S. ise tali kusurlu bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖZETİ YER ALDI

Toplam 131 sayfa uzunluğundaki bilirkişi raporunun özet geçildiği iddianamede, binanın 6'ncı katında yapılan kaynak işleminden sıçrayan kıvılcımların 5'inci kata düşerek yanmayı başlattığına dikkat çekildi. Tozlu ortamın ilk alevlenmesi ile birincil patlamanın meydana gelerek alevleri asansöre taşıdığı ve asansörlerin içindeki tozun tutuşması ile asansörlerin baca görevi görerek yangını binanın her bölgesine taşıdığı belirtilen bilirkişi raporunda, ilk patlamanın titreşimi ile havalanan tozun asansörden gelen alev ile tutuştuğu ve beton silonun alt kısmına sirayet ettiği, ardından buradaki tozların da alev alması sonucu çok büyük bir basınç ile ikinci patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlamanın sonucunda silonun alt kısmındaki duvarların yıkıldığı ve binanın ara katlarındaki odalarda ağır tahribat bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, olayda yaralanan C.Ç., M.Ç., M.B., T.G. ve taşeron firma alan yetkilisi İ.Ç.'nin yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte olduğu ve hayati fonksiyonlarına etkilerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, hayatlarını kaybeden Elif Dayıoğlu ile Ekrem Kalkan'ın ölüm sebeplerinin ise vücutlarında meydana gelen yoğun yanıklar ve kemik kırıkları olduğu belirtildi. Yaralılardan Ş.T.K. ve Y.K.'nin ise yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

BAŞMÜDÜR SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, haklarında soruşturma açılan şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. 2023 yılında yaşanan yoğun gemi trafiği nedeniyle yıllık bakımın geciktiğini söyleyen TMO Kocaeli Başmüdürü K.D. ifadesinde, "Bilirkişi raporunda üzerime atılı kusurların hiçbirini kabul etmiyorum. Yıllık genel revizyon bakımları olağan bir şekilde her yıl yapılmıştır. En son 2022 yılı Mayıs ayında bakım yapıldı. 2023 yılına ilişkin Mayıs ayında bakım planlanmıştı. Ancak 2023 yılında ithalatın fazla olması sebebiyle gemi trafiği sonlanmadığı için Mayıs ve Haziran aylarında bakım yapılamadı. Patlama anında boşaltımı devam eden geminin işlemi tamamlandıktan sonra bakım yapılacaktı. Bundan dolayı genel bakım ve revizyonu yaptırmadığıma dair kusur bana yüklenemez. Patlamadan Korunma Dökümanı 2021 yılında çıktı. Ancak bu düzenlemede belirtilen çalışmaların TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi tarafından yapılması gerekiyor. Benim bu çalışmaları yapma konusunda bir yetkim yok. Ancak ihale yapıldıktan sonra genel müdürlüğe bir yazı yazarak yetki alabilmekteyim. Bu sebeple raporda bu yöndeki kusurların hiçbirini kabul etmiyorum. Patlamadan Korunma Dökümanı'ndaki verilen öneriler tavsiye niteliğindedir. Ayrıca buradaki öneriler dikkate alınsa dahi patlamanın önüne geçilebileceğine dair bir husus yoktur" dedi.

‘GÖZÜMDEKİ RAHATSIZLIKTAN FAYDALANIP BANA GERİYE YÖNELİK EVRAK İMZALATTI’

Diğer şüpheliler olan Müdür Yardımcısı K.Ö. ve Şef vekili B.B. de ifadelerinde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gemi trafiğinin çok yoğun olduğunu ve patlama anında hububat boşaltımı yapan geminin işleminin bitmesinin ardından Mayıs ve Haziran aylarında yapılmayan yıllık genel bakımın planlandığı şekilde yapılacağını söyledi. Patlamada yaralanan taşeron firma alan yetkilisi İ.Ç. ise ifadesinde, "Patlama günü çalışma yaptığımız Derince Silosu'nda benim üzerimde taşeron firma yetkilisi olarak 2 kişi bulunmaktaydı. Bunlar Ö.K. ve ismini T. olarak bildiğim kişilerdir. Patlamadan 3 gün önce T. adli kişi sağlık sorunları olduğunu söyleyerek hastaneye gitti. Ö.K. isimli kişi ise işi tehlikeli gördüğü için işi bırakarak silodan ayrıldı. Biz kendi başımıza orada kaldık. Benim bir sorumluluğum yoktu. Ben de çalışan bir işçi olarak orada bulunuyordum. Bu sebeple bilirkişi raporundaki üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Patlamadan 1 hafta kadar sonra, Ö.K. bana görevlendirme belgesi imzalattı. Bu sırada patlamadan dolayı benim gözümde rahatsızlık bulunmaktaydı. Benim rahatsızlığımdan faydalanarak bana geriye yönelik bir görevlendirme belgesi imzalattı. Buradaki imzam bu şekilde atılmıştır. Ben patlama sırasında görevli kişi değildim" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN 2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tanık beyanları, müşteki beyanları, şüpheli beyanları, otopsi raporları, bilirkişi raporu, itfaiye yangın raporu ve Adli Tıp Raporları ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, yaşanan patlamanın bilirkişi raporunda belirtildiği üzere şüphelilerin ihmali kusurları neticesinde meydana geldiğine kanaat getirdi. Cumhuriyet Savcısı, gerekli teknik ve periyodik bakımları zamanında yaptırmaması nedeniyle TMO Kocaeli Başmüdür K.D.'nin asli kusurlu, iş güvenliği önlemlerini yerine getirmemesi ve patlamadan önce meydana gelen küçük yangınlar neticesinde önlem almaması nedeniyle Müdür Yardımcısı K.Ö.'nün asli kusurlu, gerekli toz temizliğini zamanında yaptırmaması nedeniyle Şef vekili B.B.'nin asli kusurlu, iş güvenliği önlemlerini yeterince yerine getirmemesi sebebiyle Mühendis A.S.'nin tali kusurlu, taşeron firma personeline iş güvenliği ve risk eğitimi aldırmaması nedeniyle taşeron firma sahibi O.T.'nin asli kusurlu, gemiden siloya hububat boşaltımı yapıldığı sırada kaynak işlemi yaptırması sebebiyle taşeron firma yetkilisi İ.Ç.'nin asli kusurlu olduğunu değerlendirdi. Savcı, şüphelilerin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlaması ile 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.