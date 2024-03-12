12 Mar 2024 - 19:24- Gündem G:

Kocaeli’de fırıncıların aldığı ekstra para tepki görmüştü! Oda başkanı konuştu

Bazı fırınlarda pide 25 TL’den satılıyor iddialarına ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı.

Aygün Baş
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Kocaeli’de fırıncıların aldığı ekstra para tepki görmüştü! Oda başkanı konuştu mask
Kocaeli’de fırıncıların aldığı ekstra para tepki görmüştü! Oda başkanı konuştu
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Gazetemizin ihbar hattına ulaşan vatandaşlar Ramazan pidesi almak için girdikleri bir fırında pidenin fiyatının yanı sıra 5 TL’de pişirme parası aldığını ifade ederken fırıncılar ise bu kararın Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından aldığını iddia ettiler. Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı böyle bir karar yok. Bunu yapan birkaç fırın olduğunu duyduk. Bazı fırıncılar aşırı talebin önüne geçmek için böyle bir karar aldığını duydum. Pide fiyatlarının satış rakamları bellidir. Odamızın böyle bir karar almadığı tekrardan söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kocaeli’de fırıncıların aldığı ekstra para tepki görmüştü! Oda başkanı konuştu
# karar, ifade, ramazan pidesi

12 Mar 2024 - 19:24 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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