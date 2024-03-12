Gazetemizin ihbar hattına ulaşan vatandaşlar Ramazan pidesi almak için girdikleri bir fırında pidenin fiyatının yanı sıra 5 TL’de pişirme parası aldığını ifade ederken fırıncılar ise bu kararın Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından aldığını iddia ettiler. Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı böyle bir karar yok. Bunu yapan birkaç fırın olduğunu duyduk. Bazı fırıncılar aşırı talebin önüne geçmek için böyle bir karar aldığını duydum. Pide fiyatlarının satış rakamları bellidir. Odamızın böyle bir karar almadığı tekrardan söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.
12 Mar 2024 - 19:24- Gündem Güncelleme:
Kocaeli’de fırıncıların aldığı ekstra para tepki görmüştü! Oda başkanı konuştu
Bazı fırınlarda pide 25 TL’den satılıyor iddialarına ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.