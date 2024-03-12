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Öğrencilere istismar: Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

Mersin'de ortaokul öğrencilerini istismar ettiği iddia edilen okul müdür yardımcısı tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Öğrencilere istismar: Okulun müdür yardımcısı tutuklandı mask

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

29 Şubat’ta yapılan ihbar üzerine okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

12 Mar 2024 - 19:27 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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