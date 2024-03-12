Çetinkaya ara vermiyor

GİDİLMEDİK YER BIRAKMIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında gidilmedik yer bırakmayan Mesut Çetinkaya, Beyaz Fırın ve Hababam Kafe’yi ziyaret etti, ardından ise Ereğli’de ikamet eden Ahmet Gürbüz ve ailesinin misafiri oldu.
“GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ”
Ahmet Gürbüz ve ailesi Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini açıklayarak başarı diledi. Ziyaretlerde karşılaştığı ilgiden memnun kalan Mesut Çetinkaya ise, “Karamürsel’de dokunmadık gönül bırakmayacağız. Her eli sıkarak gönüllere dokunacağız, projelerimizi anlatacağız. Amacımız Karamürsel’de herkesin mutlu ve huzurlu olması” dedi. Başkan Adayı Çetinkaya, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip onların taleplerini de dinledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.