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Fuhuşa teşvik suçundan aranıyordu yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla fuhuşa teşvik suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Fuhuşa teşvik suçundan aranıyordu yakalandı! mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası ile aranan M.K (39) isimli şahıs yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Mar 2024 - 20:24 - Asayiş

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