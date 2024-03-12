Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası ile aranan M.K (39) isimli şahıs yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Asayiş
Fuhuşa teşvik suçundan aranıyordu yakalandı!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla fuhuşa teşvik suçundan aranan şüpheli yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.