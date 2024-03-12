6 ilçede elektrikler kesilecek! 13 Mart Kocaeli elektrik kesintisi

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 13 Mart Çarşamba günü Kocaeli'nin 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kandıra, Körfez, İzmit, Kartepe, Darıca, Gölcük ilçelerinin etkileneceği elektrik kesintilerinin bölgeleri şu şekilde:
|KANDIRA
|AYDINLIK, ÇALYER
|ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD.
|13.03. 2024
|09:00
|15:30
|KÖRFEZ
|ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|KOCAKAYMAS
|BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|M. ALİPAŞA
|YALINKAYA SK.
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|M. ALİPAŞA, M.ALIPASA
|ENSAR, ENSAR SK., ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KIŞLA SK., KÖSE
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ESME, EŞME, HAVLUBURUN
|AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YOKUŞ SK., YÜKSEKTEPE
|13.03.2024
|10:00
|11:00
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|ANKA SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇUBUK SK., ERİŞ SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GENÇLİK SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATİP SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., NAMZET SK., NUH SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞEVKET SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YILMAZ
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|EMEKEVLER
|100.YIL CD., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., AKŞEMSEDDİN SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU SK., BAŞAK CD., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., DİDEM SK., ESNAF SK., FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİŞEK SK., GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE SK., HİSAR SK., İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SELAMET SK., SEVİNÇ SK., SULTAN ORHAN, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., UTKU SK., ÜRETKEN SK., YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE SK.
|13.03.2024
|09:00
|16:00
|İZMİT
|KABAOĞLU
|ERASKAN SK., SAKIZ AĞACI, SARICALAR SK
|13.03.2024
|09:00
|12:00
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD.
|13.03.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ, KARABAŞ, MALTA, SEKBANLI
|100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 38.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BÜYÜKOĞLU SK, CAMİ SK., CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜLEÇ SK., GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AGACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, LEVENT SK., MAVIS, MAVİŞ, MERSIN AGACI, MÜDÜR SK, MÜLAYİM, NERGİS SK., ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK, PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜVARİ, TONBUL SK.
|13.03.2024
|12:00
|17:00
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|ALİYE SK., AYAN SK., ÇUBUK, DR.ZEKİ ACAR CD., EDİP SK., EĞİTİM CD., EMIN, KAFKAS, KAFKAS SK., KÜÇÜK, ORTANCA SK., SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., YARENLER SK.
|13.03.2024
|09:00
|17:00
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