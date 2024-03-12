AKP İzmit İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrasında Cumhuriyet Bulvarı’nda (Yürüyüş Yolu Fevziye Camii önü) vatandaşlara lokma ikram ediyor. AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve teşkilat mensupları, bu akşam da teravih namazını Fevziye Camii’de kıldı. Ardından ise İzmit İlçe Başkanlığı öncülüğünde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde vatandaşlara 1500 kişilik lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımı programları Ramazan ayı boyunca devam edecek.
12 Mar 2024 - 22:20- Siyaset Güncelleme:
AKP İzmit İlçe her akşam lokma dağıtıyor
AKP İzmit İlçe Başkanlığı, her akşam teravih namazı sonrasında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde 1500 kişilik lokma dağıtıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.