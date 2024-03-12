‘Tarım Akademisi’ projesi üretimde verimi artıracak  

VERİMİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, seçim beyannamesinde tarım ve hayvancılığı da unutmadı. Beyannamede yer alan “Kocaeli Tarım Akademisi” projesi ile bilinçli üretim için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilerek üretimde verimin artırılması amaçlanıyor.
DOĞRU TEKNİKLERLE ÜRETİM ARTIYOR
Kocaeli Valiliği ile birlikte yürütülen proje Kocaeli’de fındık üretiminde uygulandı ve üreticinin yanlış budama yaptığı için verimin düştüğü tespit edildi. Uzmanlar eşliğinde doğru budama tekniklerinin kullanılması ile üretimin arttığı tespit edildi. Tarım Akademisi projesi ile çiftçilere verilecek eğitimle üretimde ciddi artışın sağlanması amaçlanıyor. Yeni dönemde bu konuda ciddi çalışmalara imza atılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.