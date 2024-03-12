‘Tarım Akademisi’ projesi üretimde verimi artıracak  

VERİMİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, seçim beyannamesinde tarım ve hayvancılığı da unutmadı. Beyannamede yer alan “Kocaeli Tarım Akademisi” projesi ile bilinçli üretim için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilerek üretimde verimin artırılması amaçlanıyor.

DOĞRU TEKNİKLERLE ÜRETİM ARTIYOR

Kocaeli Valiliği ile birlikte yürütülen proje Kocaeli’de fındık üretiminde uygulandı ve üreticinin yanlış budama yaptığı için verimin düştüğü tespit edildi. Uzmanlar eşliğinde doğru budama tekniklerinin kullanılması ile üretimin arttığı tespit edildi. Tarım Akademisi projesi ile çiftçilere verilecek eğitimle üretimde ciddi artışın sağlanması amaçlanıyor. Yeni dönemde bu konuda ciddi çalışmalara imza atılacak.