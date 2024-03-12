Kocaelispor'da 3 isim PFDK'ya sevk edildi!

"16- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 10.03. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KOCAELİSPOR Kulübü idarecisi SELÇUK KÖSEMEN’in aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakareti ve tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca11.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu DAVIT SKHIRTLADZE’nin aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu OĞUZ CEYLAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmişti."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.