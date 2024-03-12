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TEM’de durdurulan araçtan 4 ton sahte bandrollü tütün çıktı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramda 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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TEM’de durdurulan araçtan 4 ton sahte bandrollü tütün çıktı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

12 Mar 2024 - 22:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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