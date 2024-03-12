Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.
- Asayiş
TEM’de durdurulan araçtan 4 ton sahte bandrollü tütün çıktı
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramda 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.