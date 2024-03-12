Büyükakın’ın sosyal medya mitingini 130 kişi takip etti!

Türkiye 100. Yılında ekonomik krizin derinleşerek devam ettiği ülkemizde 31 Mart’ta Yerel seçimler için sandık başına gidecek. 18 gün kalan seçimler için adaylar yarışta sahanın adeta tozunu attırıyor sıkmadık el çalmadık kapı bırakmıyorlar. Bu fiziki çalışmalara akşam saatlerinde sosyal medya ve Tv yayınları da ekleniyor.
SOSYAL MEDYA MİTİNGİ
Çalışmalarına deva eden isimlerden birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’nin büyükşehir adayı Tahir Büyükak’ında var. Büyükakın bu akşam saatlerinde yaptığı Gençlik Aşkıyla Kocaeli isimli Sosyal Medya mitinginde soruları yanıtladı.
3 HESAPTAN 130 KİŞİ TAKİP ETTİ
Ancak mitingte sorulan sorulardan daha çok takip eden kişi sayısı dikkat çekti. Büyükakın’ın kendi kanalında 10, AKP Kocaeli Gençlik Kolları’nda 20, kendi Facebook hesabında 100 kişinin takip ettiği görüldü. Gençlik Aşkıyla Kocaeli sloganıyla ekran karşısına çıkan ve Sosyal Medya Mitingi olarak bilinen programı 3 hesaptan anlık olarak 130 kişinin takip etmesi komik karşılandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.