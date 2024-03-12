Çanakkale'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre deprem 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.