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Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı

İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı mask
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı Otokar marka işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı. Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, işçi servisinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Minibüsteki işçiler bölgeye gelen başka bir araçla gönderildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# işçi, sağlık, yeni, acil, Ankara, kaza

13 Mar 2024 - 02:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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