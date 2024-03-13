Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı Otokar marka işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı. Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, işçi servisinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Minibüsteki işçiler bölgeye gelen başka bir araçla gönderildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı Otokar marka işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı. Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.