Bariyere çarpan iş makinesi refüje devrildi: 2 yaralı

Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki iş makinesi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş makinesi refüje devrildi. Sürücü E.Ü. ve B.K. isimli yolcu yan vaziyette duran iş makinesinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbara bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkartılan E.Ü. ve B.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza sebebiyle polis ekiplerince trafikte araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. İş makinesini çekici vasıtasıyla refüjden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.
Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki iş makinesi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş makinesi refüje devrildi. Sürücü E.Ü. ve B.K. isimli yolcu yan vaziyette duran iş makinesinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbara bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkartılan E.Ü. ve B.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.