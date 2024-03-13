- Asayiş

İbrahim Bıyıklı'nın annesi vefat etti

Altınoluk Pastanelerinin sahibi İbrahim Bıyıklı ile Orhan Bıyıklı ve İsmail Bıyıklı'nın anneleri, Kıbrıs Gazisi merhum Aziz Bıyıklı'nın eşi Fadime Bıyıklı (71) tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İbrahim Bıyıklı'nın annesi vefat etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

7 çocuk annesi Fadime Bıyıklı'nın cenazesi bugün (13 Mart Çarşamba) Mehmet Alipaşa Merkez Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Köseköy merkezdeki aile kabristanlığına defnedilecek.
# çocuk

13 Mar 2024 - 08:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.559.141 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL