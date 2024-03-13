7 çocuk annesi Fadime Bıyıklı'nın cenazesi bugün (13 Mart Çarşamba) Mehmet Alipaşa Merkez Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Köseköy merkezdeki aile kabristanlığına defnedilecek.
- Asayiş
İbrahim Bıyıklı'nın annesi vefat etti
Altınoluk Pastanelerinin sahibi İbrahim Bıyıklı ile Orhan Bıyıklı ve İsmail Bıyıklı'nın anneleri, Kıbrıs Gazisi merhum Aziz Bıyıklı'nın eşi Fadime Bıyıklı (71) tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.