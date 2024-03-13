PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK

Digiturk: SZC TV 60. kanal
D-Smart: SZC TV 93. kanal
TV+: SZC TV 69. kanal
Tivibu: SZC TV'yi 69. kanal
Kablo TV: SZC TV 76. kanal Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.