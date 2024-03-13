13 Mar 2024 - 09:20- Siyaset

PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan AYDAL 13 Mart Bu Akşam Saat 23:00 da Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu moderatörlüğünde ve Saygı Öztürk ile Deniz Zeyrek'in katıldığı 'Başkent Kulisleri' programına konuk olacaktır.