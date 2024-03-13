13 Mar 2024 - 09:20- Siyaset G:

PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan AYDAL 13 Mart Bu Akşam Saat 23:00 da Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu moderatörlüğünde ve Saygı Öztürk ile Deniz Zeyrek'in katıldığı 'Başkent Kulisleri' programına konuk olacaktır.

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PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK mask
PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK
PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK
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Digiturk: SZC TV 60. kanal

D-Smart: SZC TV 93. kanal

TV+: SZC TV 69. kanal

Tivibu: SZC TV'yi 69. kanal

Kablo TV: SZC TV 76. kanal Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

PROF.DR. DOĞAN AYDAL, BAŞKENT KULİSLERİ PROGRAMINA KONUK OLACAK

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# Yeniden Refah Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan AYDAL

13 Mar 2024 - 09:20 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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