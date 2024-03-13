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Kısa Mola 2 yıldır engelleri aşıyor 

2 yıldır hizmette olan Kısa Mola Merkezi engelli bireye sahip ailelerin yüzünü güldürüyor  

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Kısa Mola 2 yıldır engelleri aşıyor  mask
Kısa Mola 2 yıldır engelleri aşıyor 
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Kısa Mola Merkezi hem özel bireyleri hem de aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Kısa Mola’ da engelli bir yakını veya çocuğu bulunan aileler günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebiliyor ve kendilerine vakit ayırabiliyorlar.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ÇOCUKLARINI BIRAKIYORLAR

Kısa Mola Merkezi, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylere eğitimler veriyor. Engelli bir yakını ya da çocuğu bulunan aileler, gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze emanet edebiliyorlar. 

Kısa Mola 2 yıldır engelleri aşıyor 

HAFTA İÇİ HER GÜN

Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle eğitimler devam ediyor. Hafta içi her gün ortalama 10 çocuk ile ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyonu aktiviteleri, okuma yazma becerileri, matematik becerileri, gelişimsel dil, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal hayata yönelik birçok çalışma özel eğitim öğretmenlerince sistemli ve programlı bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşlar başvuru için; kisamola.izmit.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilir.
# Kısa Mola Merkezi, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit belediyesi, çocuk, hizmet, eğitim

13 Mar 2024 - 09:28 - Gündem

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