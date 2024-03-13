Kısa Mola 2 yıldır engelleri aşıyor 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Kısa Mola Merkezi hem özel bireyleri hem de aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Kısa Mola’ da engelli bir yakını veya çocuğu bulunan aileler günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebiliyor ve kendilerine vakit ayırabiliyorlar.
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ÇOCUKLARINI BIRAKIYORLAR
Kısa Mola Merkezi, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylere eğitimler veriyor. Engelli bir yakını ya da çocuğu bulunan aileler, gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze emanet edebiliyorlar.
HAFTA İÇİ HER GÜN
Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle eğitimler devam ediyor. Hafta içi her gün ortalama 10 çocuk ile ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyonu aktiviteleri, okuma yazma becerileri, matematik becerileri, gelişimsel dil, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal hayata yönelik birçok çalışma özel eğitim öğretmenlerince sistemli ve programlı bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşlar başvuru için; kisamola.izmit.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.