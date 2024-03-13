- Eğitim

Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı

Tavşantepe İlkokulu’na Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okula yaptığı ziyarette akıl ve zeka oyunu seti hediye etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı mask
Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı
Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Çocukların gelişimini önemseyen İzmit Belediyesi, Tavşantepe İlkokulu’na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerin zihinsel becerilerini arttıracak ve stratejik düşünme yeteneği kazandıracak olan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfını ziyaret ederek sınıfa 30 parça akıl ve zeka oyunu hediye etti

Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı

HÜRRİYET, “ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK”

Akıl ve zeka oyunlarını önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Çocuklarımızın gelişimlerine destek sunacak, zamanlarını keyifli ve faydalı geçirecekleri akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkat, konsantrasyon, yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Salih Ünel ve Müdür Yardımcısı Bilal Şener, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

Tavşantepe İlkokulu’na  Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı

# dikkat, ziyaret, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

13 Mar 2024 - 09:30 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.559.141 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL