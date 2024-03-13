Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini rutin olarak sürdürüyor. Derince Belediyesi Zabıtası son olarak ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Belirlenen program dahilinde denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. Ürünlerdeki raf fiyat etiketi ile fişlere yansıyan fiyatları karşılaştıran ekipler denetimlerini Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde sürdürecek.
- Gündem
Derince’de denetimler tüm hızıyla devam ediyor
Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimleri Ramazan ayında da devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.