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Derince’de denetimler tüm hızıyla devam ediyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimleri Ramazan ayında da devam ediyor

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Derince’de denetimler tüm hızıyla devam ediyor mask
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Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini rutin olarak sürdürüyor. Derince Belediyesi Zabıtası son olarak ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Belirlenen program dahilinde denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. Ürünlerdeki raf fiyat etiketi ile fişlere yansıyan fiyatları karşılaştıran ekipler denetimlerini Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde sürdürecek.
# Derince Belediyesi, Denetim, ilçe, Ramazan, Ramazan ayı

13 Mar 2024 - 09:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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