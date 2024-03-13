- Eğitim

TEK BİR DÜNYAMIZ VAR

ODTÜ GV danışmanlığında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisemiz sürdürülebilir hedeflere farkındalık katmayı amaçlayarak iki farklı alanda katılım sağlanabilecek,

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TEK BİR DÜNYAMIZ VAR mask

İzmit ilçe genelinde tüm özel ve devlet liselerinin gönüllülük esasıyla başvuracağı yarışma düzenlemiştir.Küreselleşen dünyada dünya vatandaşı olma ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedef alan lisemiz tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyor.

TEK BİR DÜNYAMIZ VAR
# ilçe

13 Mar 2024 - 09:58 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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