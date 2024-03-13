İzmit ilçe genelinde tüm özel ve devlet liselerinin gönüllülük esasıyla başvuracağı yarışma düzenlemiştir.Küreselleşen dünyada dünya vatandaşı olma ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedef alan lisemiz tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyor.
- Eğitim
TEK BİR DÜNYAMIZ VAR
ODTÜ GV danışmanlığında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisemiz sürdürülebilir hedeflere farkındalık katmayı amaçlayarak iki farklı alanda katılım sağlanabilecek,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.