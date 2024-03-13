13 Mar 2024 - 10:10- Siyaset G:

İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış

İzmit'te siyasetin kalbi Tavşantepe'de atıyor. İyi Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, ilk seçim bürosunu kendi doğup büyüdüğü mahalle olan Bekirdere'de açarak, İzmit seçimlerindeki iddiasını gösterdi. Açılış, Bekirdere sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Yoğun katılım, İyi Parti 2. Sıra Meclis Adayı olan Emre Çakar’a Bekirdere halkının da sahip çıktığını gösterdi.

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İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış mask
İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış
İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış
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İl başkanı Nusret acur ve teşkilat mensuplarının katıldığı açılışta konuşan İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Kamil Şirin, Tavşantepe'nin kaderinin çocukluğundaki gibi unutulmuşluk içinde kaldığını, mahallede acil kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini ifade ederek; "Burasının kaderini değiştirelim" çağrısında bulundu. Mahalle sakinleri arasında büyük bir heyecan yaratan bu sözler bol bol alkış aldı.

İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış

Açılışın bir diğer dikkat çeken yönü ise, İzmitli iş insanı ve Zincirlikuyu İnşaat yönetim kurulu üyesi Emre Çakar'ın etkinliğe verdiği destek oldu. Çakar, köklü ve saygın bir aileden gelen bir iş insanı olarak, Bekirdere halkının desteğini almış gözüküyor.

İzmit Bekirdere’de İYİ PARTİ’den coşkulu açılış

Kamil Şirin ve Emre Çakar isimleriyle öne çıkan açılış; mahalle sakinlerini umutla bir araya getirerek, Bekirdere halkında seçim heyecanını arttırdı.
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13 Mar 2024 - 10:10 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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