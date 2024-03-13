GSS borcu olanları üzecek haber

GSS borcu olanları ilgilendiren açıklamada gecikme faizi detaylarına yer verildi.

GSS borçlularına ilişkin son dakika açıklaması

GSS borcu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesiyle, 1 Ekim 2008'de hayata geçen Genel Sağlık Sigortası kapsamında gecikme faizi oranı açıklandı. GSS, sağlık güvencesi olmayan ve herhangi bir yerde sigortası bulunmayan vatandaşları 18 yaşından sonra otomatik olarak kapsama alanına alıyor. Açıklanan bilgiler kapsamda prim ödemeleri yapmak zorunda olan vatandaşlar, primlerini ödedikleri sürece sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Fakat prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için borçları faizlendiriliyor.

Resmi gazetede yayınlandı

"Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak uygulanan gecikme cezası oranı yeniden belirlenmiştir. Buna göre, mevcut kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı %3 olarak uygulanacaktır." şeklinde paylaşıldı.