Altında gerileme başladı

Piyasalar ABD verisine göre yön bulmaya çalışıyor. Altın verisi de verilerden etkileniyor. ABD ekonomisine ilişkin istihdam ve enflasyon verisinin yüksek gelmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.
Altın dün akşam saatlerinde ABD enflasyonunun açıklanması akabinde dalgalı seyre yöneldi.
Ons altın güne 2158 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2155 dolar, en yüksek de 2161 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2158 dolardan işlem geçiyor.
Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise güne 2225 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2218 lira, en yüksek de 2250 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2226 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 2394 liradan alış, 2421 liradan satış gerçekleştiriyor.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.