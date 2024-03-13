KEMİK KAYBIYLA MÜCADELEDE SİHİRLİ MİNERAL: MAGNEZYUM

Dr. Carolyn Dean düşük D vitamini düzeyinin kalsiyum emilimini engellediği için yaşlılıkta kemik kaybına neden olduğunu, ancak bir diğer mineralin, magnezyumun, hepsinden önemli olduğunu belirtiyor.

Düzgün işlev görebilmek için vücuttaki 325'ten fazla enzim sisteminin magnezyuma ihtiyacı vardır. Bu mineralin işlevi kalsiyumdan bile daha önemlidir. Dr. Carolyn Dean magnezyum ve D vitamininin dengede olmasının kalsiyumun kemik yapısına yerleşmesinde hayati rolü olduğunu söylüyor. Tek başına kalsiyum almak böbrekler, damarlar, safra kesesi, kaslar, göğüsler ve yumuşak dokuda kireçlenme meydana getirebilir, bu da kronik hastalıklara neden olabilir.

Fazla D vitamini ve yetersiz magnezyum daha da çok magnezyum eksikliğine yol açar çünkü D vitamininin kullanılabilmesi için magnezyum gereklidir. Dr. Dean günde 600 mg magnezyum alınmasını, yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar ve muz yenmesini öneriyor. Aynı zamanda günlük D vitamini takviyesi alınmasını, böylelikle kalsiyumun daha iyi emileceğini, kemiklerin daha güçlü olacağını ve daha pek çok fayda görüleceğini belirtiyor.”

Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://easyhealthoptions.com/magic-mineral-vital-battling-age-related-bone-loss/