Gündoğdu Üniversite Caddesine yeni kaldırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gündoğdu Mahallesi Üniversite Caddesi’nde tretuvar, parke yaya kaldırım yapılıyor. 200 metre uzunluktaki caddede asfalt onarım ve aşınma tabakası asfalt serim çalışmaları da yapılacak. Eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış parke kaldırımların söküldüğü Gündoğdu Mahallesi Üniversite Caddesinin yaya kaldırım ve yol kenarı tretuvar imalatları yapılırken önümüzdeki günlerde asfalt serim çalışmaları yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.