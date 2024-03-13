Çetinkaya, kahvehaneleri ziyaret etti

TEK TEK SOHBET EDİYOR

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Mesut Çetinkaya ve ekibi, önceki akşam da ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti. Çetinkaya ziyaretleri sırasında vatandaşlarla tek tek görüşerek sohbet etti.

“KİMSE ÜŞÜMESİN, UTANMASIN”

Çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Benim tek davam milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimsenin aç yatağa girmesini istemiyorum. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümesin. Hiçbir çocuğumuz ayakkabısı, montu yırtıldı diye utanmasın. Bunların hepsini yapacak gücümüz var, sizlerin desteğiyle bu göreve talibim” dedi.