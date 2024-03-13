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Çetinkaya, kahvehaneleri ziyaret etti

Seçim çalışması kapsamında kahvehaneleri gezen Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, herkesle tek tek selamlaşarak sohbet etti.

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Çetinkaya, kahvehaneleri ziyaret etti
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TEK TEK SOHBET EDİYOR

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Mesut Çetinkaya ve ekibi, önceki akşam da ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti. Çetinkaya ziyaretleri sırasında vatandaşlarla tek tek görüşerek sohbet etti.

Çetinkaya, kahvehaneleri ziyaret etti

“KİMSE ÜŞÜMESİN, UTANMASIN”

Çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Benim tek davam milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimsenin aç yatağa girmesini istemiyorum. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümesin. Hiçbir çocuğumuz ayakkabısı, montu yırtıldı diye utanmasın. Bunların hepsini yapacak gücümüz var, sizlerin desteğiyle bu göreve talibim” dedi.
# AKP, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, hizmet, var, ziyaret, karamürsel

13 Mar 2024 - 10:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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