TCDD'DEN DUYURU! O TARİHLERDE İLAÇLAMA YAPILACAK!

OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAKTIR!

Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

İLAÇLAMA TARİHLERİ ve GÜZERGÂHI

15.03. 2024 – 21.03.2024 tarihleri arası Büyükderbent – Adapazarı (Kocaeli ve Sakarya il sınırları)

18.03.2024 tarihinde Mandıra – Pehlivanköy (Kırklareli il sınırları) 19.03.2024 tarihinde Pehlivanköy – Hudut (Kırklareli ve Edirne il sınırları) 20.03.2024 tarihinde Pehlivanköy – Edirne (Kırklareli ve Edirne il sınırları) 21.03.2024 – 22.03.2024 tarihleri arası Edirne – Kapıkule (Edirne il sınırları)

22.03.2024 – 28.03.2024 tarihleri arası Derince – Büyükderbent (Kocaeli il sınırları) 25.03.2024 – 29.03.2024 tarihleri arası Gebze – Halkalı (Kocaeli ve İstanbul il sınırları) 25.03.2024 – 29.03.2024 tarihleri arası Arifiye – Pamukova (Sakarya il sınırları) 25.03.2024 – 26.03.2024 tarihleri arası Mandıra – Lüleburgaz (Kırklareli il sınırları)

27.03.2024 – 28.03.2024 tarihleri arası Lüleburgaz – Muratlı (Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları)

29.03.2024 – 04.04.2024 tarihleri arası İzmit – Sapanca (Kocaeli ve Sakarya il sınırları)

01.04.2024 – 05.04.2024 tarihleri arası Pamukova – Vezirhan (Sakarya ve Bilecik il sınırları)

05.04.2024 – 16.04.2024 tarihleri arası Hereke – Derince (Kocaeli il sınırları) 15.04.2024 – 19.04.2024 tarihleri arası Vezirhan – Bozüyük (Bilecik il sınırları)

15.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arası Halkalı – Muratlı (İstanbul ve Tekirdağ il sınırları) 15.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arası Muratlı - Tekirdağ (Tekirdağ il sınırları) 17.04.2024 – 19.04.2024 tarihleri arası Gebze – Hereke (Kocaeli il sınırları)

22.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arası Bozüyük – Enveriye (Bilecik ve Eskişehir il sınırları)

gar ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.