Kocaeli’de otomotiv çılgınlığı! Yatırımların ardı arkası kesilmiyor

Kocaeli’de faaliyet gösterip yatırım teşvik belgesi almak için her ay onlarca firma başvuruda bulunuyor. Çeşitli büyüklük kapsamlarda her ay milyonlarca liralık yatırım için teşvik belgesi düzenlenen Kocaeli'de, yine onlarca firma teşvik belgesi almak için başvurdu. İşte bu kapsamda, Kocaeli'den 164 firma Eylül-Aralık ayları arasında teşvik başvurusunda bulundu

ÜÇ AYLIK İSTATİSTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladğı üç aylık teşvik istatistiklerine göre, Kocaeli'de en çok dikkat çeken yatırım türlerinden biri ise otomotiv sektörü oldu. Halihazırda pek çok otomotiv firması ve tedarikçilerinin bulunduğu Kocaeli'de, firmalar daha da büyümek ve kapasitelerini artırmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

ARAÇ ÜRETİMİ VE PARÇA İMALATI

Buna bağlı olarak Kocaeli'de toplamda 9 firma, çeştli otomotiv yatırımları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşvik belgesi için başvuruda bulundu. Aralarında Anadolu ISUZU gibi büyük firmaların da bulunduğu otomotiv yatırımları kapsamında, Kocaeli'de faaliyet gösteren 2 firma motorlu araç üretimi, 7 firma ise motorlu kara taşıtları ve bunların motorları ile ilgili parça ve aksesuarların imalatını yapacak.

ANADOLU ISUZU

Söz konusu teşvik istatistikleri kapsamında Kocaeli'de araç üretimi yapacak firmalardan biri, Andolu ISUZU Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Gebze'de faaliyet gösteren İSUZU, yapacağı yatırım ile birlikte ürün çeşitlendirmeye gidecek.

MY PLATFORM

Bununla birlikte, Kocaeli'de araç üretimi yapacak firmalardan bir diğeri ise MY Platform Crane Mühendislik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Başiskele'de faaliyet gösteren ve ihtiyaca göre vinç imalatı yapan firma, yapacağı komple yeni yatırımla birlikte motorlu kara taşıtlarının üretimini yapacak.

PARÇA VE AKSESUAR ÜRETİMİ

Öte yandan Kocaeli'de motorlu kara taşıtları ve taşıtların motorları için parça ve aksesuarların imalatını yapacak olan firmalar ise şu şekilde:

İşte Kocaeli’de yatırımlarını genişletecek bazı firmalar

Ulus Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: Kapasite artışı

Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi: Kapasite artışı

Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Modernizasyon

Selçuk Karaş: Komple yeni yatırım

ASV Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: Yeni yatırım

Ramsteel Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Kapasite artışı

Oris Oto Radyanetör Anonim Şirketi: Kapasite artışı