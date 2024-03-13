Kocaeli’de otomotiv çılgınlığı! Yatırımların ardı arkası kesilmiyor

Kocaeli’de faaliyet gösterip yatırım teşvik belgesi almak için her ay onlarca firma başvuruda bulunuyor. Çeşitli büyüklük kapsamlarda her ay milyonlarca liralık yatırım için teşvik belgesi düzenlenen Kocaeli'de, yine onlarca firma teşvik belgesi almak için başvurdu. İşte bu kapsamda, Kocaeli'den 164 firma Eylül-Aralık ayları arasında teşvik başvurusunda bulundu
ÜÇ AYLIK İSTATİSTİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladğı üç aylık teşvik istatistiklerine göre, Kocaeli'de en çok dikkat çeken yatırım türlerinden biri ise otomotiv sektörü oldu. Halihazırda pek çok otomotiv firması ve tedarikçilerinin bulunduğu Kocaeli'de, firmalar daha da büyümek ve kapasitelerini artırmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.
ARAÇ ÜRETİMİ VE PARÇA İMALATI
Buna bağlı olarak Kocaeli'de toplamda 9 firma, çeştli otomotiv yatırımları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşvik belgesi için başvuruda bulundu. Aralarında Anadolu ISUZU gibi büyük firmaların da bulunduğu otomotiv yatırımları kapsamında, Kocaeli'de faaliyet gösteren 2 firma motorlu araç üretimi, 7 firma ise motorlu kara taşıtları ve bunların motorları ile ilgili parça ve aksesuarların imalatını yapacak.
ANADOLU ISUZU
Söz konusu teşvik istatistikleri kapsamında Kocaeli'de araç üretimi yapacak firmalardan biri, Andolu ISUZU Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Gebze'de faaliyet gösteren İSUZU, yapacağı yatırım ile birlikte ürün çeşitlendirmeye gidecek.
MY PLATFORM
Bununla birlikte, Kocaeli'de araç üretimi yapacak firmalardan bir diğeri ise MY Platform Crane Mühendislik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Başiskele'de faaliyet gösteren ve ihtiyaca göre vinç imalatı yapan firma, yapacağı komple yeni yatırımla birlikte motorlu kara taşıtlarının üretimini yapacak.
PARÇA VE AKSESUAR ÜRETİMİ
Öte yandan Kocaeli'de motorlu kara taşıtları ve taşıtların motorları için parça ve aksesuarların imalatını yapacak olan firmalar ise şu şekilde:
İşte Kocaeli’de yatırımlarını genişletecek bazı firmalar
Ulus Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: Kapasite artışı
Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi: Kapasite artışı
Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Modernizasyon
Selçuk Karaş: Komple yeni yatırım
ASV Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: Yeni yatırım
Ramsteel Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Kapasite artışı
Oris Oto Radyanetör Anonim Şirketi: Kapasite artışı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.