Teleferik personeline İngilizce eğitimi

Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, 25 Mart'tan itibaren hizmete başlıyor. Projede operatör olarak çalışacak 26 kişilik ekibe, turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (KO-MEK) Umuttepe Kurs Merkezinde mesleki İngilizce eğitimi verildi. Operatörler İngilizce eğitimi alarak daha geniş bir ziyaretçi kitlesiyle etkili bir şekilde iletişim kurabilme şansını yakalayacak.
Umuttepe KO-MEK'te mesleki İngilizce eğitimi alan Burak Kadınçeşme, "UlaşımPark operatörü olarak çalışıyorum. 2 haftalık bir İngilizce eğitimi alıyoruz. Verilen eğitimlerden gayet memnunuz. Bu süreç sonucunda aldığımız yeterlilik belgesiyle işimize başlayarak Kartepe teleferiğine gelecek turistlerle daha iyi iletişim kurarak hizmet verme mutluluğunu yaşayacağız" dedi.
Bir diğer operatör Nalan Arslan ise "Teleferikte çalışacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu deneyimi yaşamak için gelecek turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek adına gerekli eğitimleri alarak kendimizi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.