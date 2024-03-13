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İftara 5 Kala' sloganıyla iftariyelik dağıttı

Ramazan ayı boyunca Başiskeleli komşularıyla bir arada olmaya özen gösteren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, gençlerle birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

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İftara 5 Kala' sloganıyla iftariyelik dağıttı mask

“İFTARA 5 KALA” SLOGANIYLA

Başiskele Belediye Başkanı, AKP Başkan Adayı M. Yasin Özlü, AKP Başiskele Gençlik Kolları’nın gönüllere dokunan çalışmasına ortak oldu. Geçen yıllarda olduğu gibi 'İftara 5 Kala' sloganıyla hususi ya da toplu taşıma araçlarıyla iftar sofralarına yetişmek üzere yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.

RAMAZAN BİRLİKTE GÜZEL”

Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Acar ve yönetimiyle birlikte AKP'li gençliğin örnek davranışına ve hayırlarına ortak olan Başkan Özlü, hemşehrilerine tek tek iftarlık kumanyaları ikram ederek hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. Yasin Özlü, sokakta karşılaştığı Başiskeleli hemşehrileriyle de sohbet ederek hemhal oldu.
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13 Mar 2024 - 11:00 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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