İftara 5 Kala' sloganıyla iftariyelik dağıttı

“İFTARA 5 KALA” SLOGANIYLA
Başiskele Belediye Başkanı, AKP Başkan Adayı M. Yasin Özlü, AKP Başiskele Gençlik Kolları’nın gönüllere dokunan çalışmasına ortak oldu. Geçen yıllarda olduğu gibi 'İftara 5 Kala' sloganıyla hususi ya da toplu taşıma araçlarıyla iftar sofralarına yetişmek üzere yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.
“ RAMAZAN BİRLİKTE GÜZEL”
Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Acar ve yönetimiyle birlikte AKP'li gençliğin örnek davranışına ve hayırlarına ortak olan Başkan Özlü, hemşehrilerine tek tek iftarlık kumanyaları ikram ederek hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. Yasin Özlü, sokakta karşılaştığı Başiskeleli hemşehrileriyle de sohbet ederek hemhal oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.