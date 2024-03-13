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Jandarma komutanlığında asker silahla yaralandı

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı'nda bir asker gece vakti silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma komutanlığında asker silahla yaralandı mask
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Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre nizamiyede bir asker silahla yaralandı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı asker A.T. olay yerine gelen ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

13 Mar 2024 - 11:20 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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