Jandarma komutanlığında asker silahla yaralandı

Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre nizamiyede bir asker silahla yaralandı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı asker A.T. olay yerine gelen ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.