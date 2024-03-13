‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

320 DÖNÜM ALAN MEVCUT
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki “Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi” projesi kent için yeni bir kazanım olacak. Kocaeli için çok önemli olan proje kapsamında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks), Köseköy’deki Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana taşınacak.
ÇOK DONANIMLI OLACAK
Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi’nin uygulama projesi devam ediyor ve bitmek üzere. Proje, kısım kısım ihale edilerek yeni dönemde hayata geçirilecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak dev projede; 60 dönüm sergi alanları, fuar alanları, etkinlik salonları, 2 bin kişilik kongre merkezi yer alacak. Bu alanlar birbirinden bağımsız şekilde tasarlanacak. Ayrıca alana bir de otel yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.