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‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana yapılacak “Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi” birçok ihtiyaca cevap verecek.

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‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak
‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak
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320 DÖNÜM ALAN MEVCUT

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki “Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi” projesi kent için yeni bir kazanım olacak. Kocaeli için çok önemli olan proje kapsamında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks), Köseköy’deki Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana taşınacak.

‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

ÇOK DONANIMLI OLACAK

Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi’nin uygulama projesi devam ediyor ve bitmek üzere. Proje, kısım kısım ihale edilerek yeni dönemde hayata geçirilecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak dev projede; 60 dönüm sergi alanları, fuar alanları, etkinlik salonları, 2 bin kişilik kongre merkezi yer alacak. Bu alanlar birbirinden bağımsız şekilde tasarlanacak. Ayrıca alana bir de otel yapılacak.

‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

# Tahir Büyükakın, seçim, yeni, proje

13 Mar 2024 - 11:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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