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Tutuş’tan öğrencilere servis desteği!

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, açıkladığı seçim beyannamesinde liselere ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ve ailelerine müjde verdi.

HABER MERKEZİ
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Tutuş’tan öğrencilere servis desteği! mask

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yaptığı açıklamasında, “8. sınıf ve 12. sınıfta çocuklarımızın sınavları var. Liselere ve üniversiteye hazırlık sınavları. Haliyle ailelerin üzerinde ekstra yükler oluşuyor.

YÜKLERİNE ORTAK OLACAĞIZ

Biz de bu yüke ortak olmak istedik.  İzmit Belediyesi olarak ailelerimizin yüküne omuz vermek adına 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimize servis desteği vereceğiz” dedi
# AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, servis desteği, AKP, var, İzmit belediyesi

13 Mar 2024 - 11:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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