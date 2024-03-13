Darıca‘da Dev Sağlık Yatırımı

Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 450-500 kişiyi istihdam edecek olan BAH Darıca , 20.000 metrekarelik alanda akıllı bina mimarisi ile tasarlanmış olup ; teknik altyapısı , üst düzey teknolojisi ve tüm branşlarda uzman profesyonel kadrosu ile bölgede yeni bir referans merkezi olmayı hedefliyor.

Hasta konforunun ve mahremiyetinin ön planda tutularak tasarlandığı 150 yatak kapasiteli hastanede tüm branşlarda , 1’ i hibrit olmak üzere toplam 7 ameliyathane , 3. seviye erişkin ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile yurtiçi ve yurtdışından geniş bir hasta portföyüne hizmet verilmesi planlanıyor.

Akademik Kadro

2016-2020 yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi ‘nde rektörlük görevi yapan Prof. Dr. Mustafa Şahin‘in akademik direktörlüğünü; Kocaeli eski İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ‘ in de başhekimliğini üstlendiği BAH Darıca Hastanesi yurtiçi ve yurtdışından sağlık kuruluşları ve üniversiteler ile yaptığı kapsamlı işbirliği anlaşmalarıyla akademik ve sağlık alanında birçok açılımı hedeflemektedir.

Alanında uzman profesyonel hekim kadrosu ile bariatrik ve metabolik cerrahi (obezite ve diyabet cerrahisi ) , onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi) , beyin ve omurilik cerrahisi , mikro cerrahi başta olmak üzere tıbbın birçok alanında özellikli ameliyatların yapılabileceği bir hastane olan BAH Darıca Hastanesi verdiği sağlık hizmetini ülke genelindeki hastalara yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Uzun yıllar Samsun ‘ daki hastanelerinde yurtdışı sağlık turizmi çalışmalarına ağırlık vermiş olan BAH Grubu , bu alanda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini Darıca ‘ da, yeni hastanesinde geliştirmeyi planlıyor.

Sağlık Sektöründe Yapay Zeka

Son yıllarda dünyada çeşitli alanlarda kullanılan yapay zeka teknolojisini, hastalara daha özel hizmet sunabilmek adına iş geliştirme programlarına dahil eden hastane , yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ederek, sağlık hizmetleri sunumuyla birleştirmeyi planlıyor.

BAH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ; hasta hizmetinin lansman iftarları akabinde başlayacağını ifade ederek , yatırımın bölgemize , ülkemize ve sağlık camiasına hayırlı olması temennisiyle tüm davetlilerin Ramazan ayını tebrik etti.