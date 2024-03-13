13 Mar 2024 - 12:09- Spor G:

Körfez’in çocuğu Saran’ın haczi, yoğun tepki gördü

Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetim, bu işi halletti.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Körfez’in çocuğu Saran’ın haczi, yoğun tepki gördü mask

Körfez’de büyüyen Sadettin Saran’ın haciz işlemi uygulaması tepki gördü. Yönetim bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama sıkıntı kulüp çevrelerinden kamuoyuna sızdı. Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan bu borçla boğuşan yönetim, hesabı kapattı.
# tepki

13 Mar 2024 - 12:09 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Vatandaş - Yıllar önce kocaeli sporun evraklarını görmüştüm. Klüp Kasap osman kuyu 'ya 100 bin dolar borçlu görünüyordu. Senet vermiş. Muhtemelen Et parasıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 12:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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