Körfez’de büyüyen Sadettin Saran’ın haciz işlemi uygulaması tepki gördü. Yönetim bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama sıkıntı kulüp çevrelerinden kamuoyuna sızdı. Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan bu borçla boğuşan yönetim, hesabı kapattı.
13 Mar 2024 - 12:09- Spor Güncelleme:
Körfez’in çocuğu Saran’ın haczi, yoğun tepki gördü
Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetim, bu işi halletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Yıllar önce kocaeli sporun evraklarını görmüştüm. Klüp Kasap osman kuyu 'ya 100 bin dolar borçlu görünüyordu. Senet vermiş. Muhtemelen Et parasıdır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.