13 Mar 2024 - 12:09- Spor

Körfez’in çocuğu Saran’ın haczi, yoğun tepki gördü

Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetim, bu işi halletti.