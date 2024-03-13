Bir bitmediniz be!

“FİRMAYA HACİZ GÖNDERMEYE BAŞLADILAR”

Önceki gün Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan ile Kocaelispor Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sportif Danışmanı Abdurrahman Başkır basın toplantısı düzenledi. Başkır, Hyundai sponsorluğu ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Başkır konu ile alakalı şu sözleri dile getirdi: “ Bu sezon Hyundai ile iyi bir sponsorluk anlaşması yaptık. Anlaşmayı saklama isteme durumumuz olabilirdi ancak firma da kendi tanıtımını haliyle yapmak ister. Ancak kulübün eski borç dosyalarından davacı vekilleri firmaya haciz göndermeye başladılar.

“ARADAKİ İLİŞKİLER ZAYIFLADI”

Vekiller firmaya “Kocaelispor’a bir para çıkışı oldu mu?” diye soruyor. Firma da kurumsallık gereği durumu doğru izah etmek zorunda kalıyor. Bir pazarlık şansınız da kalmıyor çünkü adam parayı yakalamış ve alıyor. Bu nedenle Hyundai’den gelecek olan reklam parasının yüzde 80’inini kaybettik. Aradaki ilişkiler ne yazık ki zayıfladı. Önümüzdeki sezon için bir sorun yaşayabiliriz. Firmalarla yaptığımız anlaşmalardan sonra 20 dosya da bu şekilde karşımıza çıktı ve bu dosyalar kapandı.”