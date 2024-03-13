Futbolculara 164 milyon 176 bin lira harcandı

TÜM GİDERLER, 230-240 MİLYON TL’Yİ BULACAK

Abdurrahman Başkır, harcama bütçesi ile ilgili şunları söyledi: ”1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arası bütçemizi yapacağız. Toplam harcamamız 167 milyon 176 bin TL. Şarta bağlı olarak sezon sonuna kadar 15 milyon TL ödemesi öngörüyoruz. TL cinsinden borcumuz 58 milyon 288 bin TL‘nin tamamı Şubat ayında ödendi. Geride kalan dönemde 18 Milyon 422 bin TL borcumuz sezon sonuna kadar bulunuyor. Yabancı futbolculara yıllık 2 milyon 828 bin Euro taahhüt edilmişti. 1 milyon 718 bin Euro’su şubat ayı itibarıyla ödendi. Kulübümüzün her şey dahil 230-240 Milyon TL harcaması oldu. 28 Şubat itibarıyla TFF’ye, hiçbir oyuncuya, teknik heyete ve 3. bir kulübe borcumuz olmadığını bildirdik.”

9 MİLYON 750 BİN TL VE 1 MİLYON 850 BİN EURO GELİR ELDE EDİLDİ

Başkır, oyuncu satışlarından TL olarak 9 milyon 750 bin TL, döviz olarak ise 1 Milyon 850 bin TL gelir elde ettiklerini belirtti. Ayrıca Başkır, kulüp davalarından da bahsetti. Başkır, “Berkay Dabanlı 200 bin TL’lik alacak davası açtı. Bizde kendisine 57 bin TL’lik bir karşı dava açtık. Şuan süreç devam etmekte. Kulübümüz Uğurcan Bekçi’ye 250 bin TL karşı alacak davası açmıştır.” dedi.