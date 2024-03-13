Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı yaşamını yitirdi

Başiskele Körfez Mahallesi sakinlerinden Harb-İş Sendikası Gölcük eski Mali Sekreteri, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı Nihat Gökbayrak yaşamını yitirdi. Gökhan, Alpaslan ve Erhan Gökbayrak’ın babası olan Nihat Gökbayrak, bugün Başiskele Körfez Mahallesi’ndeki camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.
Başiskele Körfez Mahallesi sakinlerinden Harb-İş Sendikası Gölcük eski Mali Sekreteri, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı Nihat Gökbayrak yaşamını yitirdi. Gökhan, Alpaslan ve Erhan Gökbayrak’ın babası olan Nihat Gökbayrak, bugün Başiskele Körfez Mahallesi’ndeki camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.