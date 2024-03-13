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Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı yaşamını yitirdi

Harb-İş Sendikası Gölcük eski Mali Sekreteri, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı Nihat Gökbayrak yaşamını yitirdi

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Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı yaşamını yitirdi mask

Başiskele Körfez Mahallesi sakinlerinden Harb-İş Sendikası Gölcük eski Mali Sekreteri, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı Nihat Gökbayrak yaşamını yitirdi. Gökhan, Alpaslan ve Erhan Gökbayrak’ın babası olan Nihat Gökbayrak, bugün Başiskele Körfez Mahallesi’ndeki camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.
# Başiskele, esnaf

13 Mar 2024 - 12:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 12:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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