Ev sahipleri dikkat!! Yeni yasak resmen başladı

Ev sahipleri, evlerini mobilyalı olarak kiraya vermek isteyenler için yeni bir kısıtlama getirildi! 30 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, ev sahiplerinin evlerine güvenlik kamerası yerleştirmesini kesinlikle yasaklıyor.

Ev sahibi olanlar için yeni bir düzenleme yapıldı! Airbnb, 30 Nisan'dan itibaren evlerin içine güvenlik kamerası yerleştirilmesini kesinlikle yasakladı. Bu kısıtlamanın temel amacı, misafirlerin mahremiyetini koruyor.

Yasağın kapsamında, oturma odası veya koridor gibi ortak alanlara dahi kamera yerleştirmek yasaktır. Zaten banyo ve yatak odası gibi mahremiyet alanlarına kamera koymak yasaklanmıştı. Ev sahipleri, evin dışına kamera yerleştirmek istediklerinde, ilanlarında bu durumu açıkça belirtmek ve kameraların konumunu göstermek zorundadırlar. Dışarıya yerleştirilen kameraların iç mekanı göstermesi de yasaktır. Ayrıca, mahremiyet alanı olarak kabul edilen bazı dış mekanlarda da kamera kullanımı yasak.

Airbnb, misafirlerin gizli kameralar tarafından izlendiği şeklinde artan şikayetler üzerine bu kararı aldı. Yasağa uymayan ev sahipleri Airbnb'den ihraç edilebilir. Ev sahiplerinin 30 Nisan'dan önce evlerindeki kameraları kaldırmaları gerekmektedir.

Airbnb'nin Topluluk Politikası ve Ortaklıklardan Sorumlu Başkanı Juniper Downs, "Amacımız, Airbnb topluluğuna neyin beklenildiği konusunda daha net kurallar oluşturmaktı.

Bu değişiklikler, konuklarımızın, ev sahiplerimizin ve gizlilik uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda yapıldı. Politikalarımızın küresel topluluğumuza uygun olmasını sağlamak amacıyla geri bildirim almaya devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı

Airbnb, misafirlerin mahremiyetine öncelik verme amacıyla bu yasağı uygulamaya koyuyor. Daha önce oturma odası veya koridor gibi ortak alanlarda belli şartlar altında kamera kullanımına izin veriliyordu.

Ancak yeni yasak ile evin hiçbir yerinde, banyo ve yatak odası gibi mahremiyet alanlarında da dahil olmak üzere, kamera bulundurmak yasak olacak.

Ev sahipleri, ilanlarında dışarıda kamera bulunduğunu ve bu kameraların konumunu açıkça belirtmek zorunda kalacaklar. Ancak iç mekanı izleyen kameralara izin verilmeyecek. Ayrıca, "mahremiyet alanı" olarak kabul edilebilecek belirli dış mekanlarda da kamera kullanımı yasaklanacak.

Yeni yasak 30 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar ev sahiplerinin evlerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

Kaynak: GÜNBOYU