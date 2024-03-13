Türk tekstil devi iflasla boğuşuyor

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim ihracatçılarından biri olan Hazar Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş., mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.
2001 yılında kurulan bu şirket, ekonomik sıkıntılarla mücadele edemeyerek konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, hem şirkete hem de sahibine 3 aylık geçici mühlet verdi.
Hazar Tekstil, Türkiye’nin en önde gelen hazır giyim ihracatçıları arasında yer alıyor. Genel merkezi İstanbul Bağcılar’da bulunan şirket, 5 dönüm alan üzerine kurulu fabrikada üretim yapıyor.
Ancak, 2001 yılında kurulduğu "kriz yılı"nda bile faaliyetlerini sürdüren bu şirket, günümüzdeki ekonomik zorluklarla başa çıkmakta zorlanıyor.
Konkordato talepleri ve iflaslar, tekstil sektöründeki birçok firmayı etkiliyor. Hazar Tekstil’in yaşadığı zorluklar, sektörün genel tablosunu yansıtıyor.
Kaynak: HALK TV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.