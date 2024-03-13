Doğu Ekspresi biletine dev zam

Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş tarifesinin 25 bin liraya ulaşması büyük tepkilere neden oldu. Bir vatandaş bu fiyatlarla trene binmenin hayal olduğunu söyleyerek videolarla bu özlemi gidereceğini söyledi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de fiyatlara tepki gösterdi

Doğu Ekspresi’nde bilet fiyatları son dönemde oldukça tartışmalı bir konu haline geldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan durağında köylülerle birlikte yaptığı açıklamada, gidiş-dönüş bilet fiyatlarının 25 bin liraya çıktığını belirtti.

Bu yüksek fiyatın, özellikle öğrenciler, yaşlılar ve emekliler gibi kesimleri Doğu seyahatinden mahrum bıraktığını ifade etti. Alp, tren ulaşımının kesildiği Karaurgan halkının yanı sıra bütün Kars’ın ortak bir sorunu olduğunu vurguladı.

İnternet erişimi sorunları nedeniyle içeriden bilet alamayan yaşlı vatandaşların ve kartla ödeme yapamayanların, Erzurum-Kars ulaşımının zorlaştığını dile getirdi.

Ayrıca, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının Avrupa ile kıyaslanır bir hale geldiğini belirterek, bu uygulamanın eski haline dönmesini talep etti.

Turistik Doğu Ekspresi, Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliğe ulaşmanın keyifli bir yolculuk olduğunu söyleyen Alp, fiyatların bölge halkının da alabileceği bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

25 bin TL verip trene binme lüksü olmadığını söyleyen emekli bir vatandaş "Fiyatı 250 diye okudum meğerse yanlış okumuşum. Bir arkadaşla binecektik ama artık hayal oldu. 25 bin lirayı ben 2.5 ayda kazanıyorum. Hadi verdim bindim. 75 gün ne yer ne içerim" dedi.

Kaynak: Odatv.com