BİR DÜNYA TAKIMI OLAN DENİZ YILDIZLARI HEP PARLIYOR

YILIN İLK ŞAMPİYONASINDA YİNE ZAFER GELDİ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen ve sualtı sporlarında 2024’ün ilk ulusal şampiyonası olan Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı-15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı-15 Yaş ve Altı müsabakalarında Erkeklerde ve Bayanlarda Deniz Yıldızları Spor Kulübü’müz, 4 kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

25 KULÜPTEN 13 BAYAN, 24 ERKEK TAKIMI KATILDI

7-10 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası’na katılan 25 spor kulübünden 13 bayan, 24 erkek takımı şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen TSSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 25 spor kulübünün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takım ve 530 sporcusu katıldı. Açılış töreninin ardından şampiyonaya katılan kadın sporculara Dünya Kadınlar Günü anısına karanfil hediye edildi. Müsabakalar sonucunda 4 kategoride de rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyon olan, kupa ve madalyaları ile birincilik kürsüsüne çıkan yenilmez armada Kocaeli Denizyıldızları Spor Kulübü Turnuvaya damgasını vurdu. 19 yaş ve altı müsabakaları erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu. 19 Yaş ve Altı Bayanlar kategorisinde yapılan maçlarda da rakiplerini geride bırakan Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırırken, ODTÜ Spor Kulübü Türkiye ikincisi, Derin Ege Spor Kulübü Türkiye Üçüncüsü olmayı başardı.

ALT YAŞLARDA DA RAKİPSİZ

15 yaş ve altı müsabakalarında ise erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu olurken, İkincilik kürsüsüne İstanbul Spor Teknikleri Spor Kulübü çıktı. Türkiye üçüncüsü Denizkızı spor Kulübü oldu. 15 Yaş ve Altı Bayanlar kategorisinde yapılan maçlarda rakiplerini geride bırakan Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırırken, Enerji İş Spor Kulübü Türkiye ikincisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü Türkiye Üçüncüsü olmayı başardı. Kütahyalı sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonanın, Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan kapanış töreninde ilk üçe giren takımlara Şampiyonluk kupası ve madalyaları takdim edildi.

SAĞLAM TEBRİK ETTİ

Kapanış ve madalya töreninde konuşan Federasyon Başkan Vekili Kadir Sağlam, “Dumlupınar Üniversitesi’nin değerli katkıları ve ev sahipliğinde başarılı bir organizasyonla gerçekleştirdiğimiz Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ve 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde sezonun ilk madalya töreninde birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. 4 gün boyunca rekor düzeyde bir katılımla nefeslerin tutulduğu 200’ün üstündeki müsabakaların heyecanına, takımlarımızın galibiyet sevinçlerine birlikte tanık olduk. Şampiyon olan ve madalya alan takımlarımızı gönülden kutlar, mücadele eden tüm takımlarımıza, spor kulüplerine, sporcularımızın en büyük destekçisi olan değerli ailelerine teşekkür ederim” dedi.

CELAL KAVAZ TEEKKÜR ETTİ

Denizyıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz, Şampiyonası müsabakalarında sporcuları yalnız bırakmayarak, destek oldu. Şampiyona sonucunda Denizyıldızları spor kulübünün kazandığı 4 kategorideki Türkiye şampiyonluğu için, çok mutlu olduğunu söyleyen Kavaz “Antrenörlerimiz Kadir Kırlıoğlu ve Begüm Arıkan ile sporcularımızın başarılarından dolayı gurur duydum. Bu başarılar tesadüf değil. Azmin ve çok çalışmanın karşılığını aldık. Bundan sonraki müsabakalarda da birincilik kürsüsünü hiç kimseye bırakmayacağız. Takıma güvenim sonsuz. Kocaelimiz Sualtı Hokeyinde arma şehirdir. Bu başarıda sporcular, antrenörlerimiz ve sporcu velilerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verdikleri destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.