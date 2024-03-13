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Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor

11 Şubat 2006 doğumlu Muay Thai’ci İhsaniyeli Sema Nur Bahadır, okullu rakiplerini de birer ikişer devirerek, zirveye kuruldu.

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Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor mask
Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor
Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor
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ÇİFTLİK İHSANİYE DOĞUMLU

Sema Nur Bahadır, 11 Şubat 2006 Çiftlik / İhsaniye / Gölcük doğumlu. Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi gel genç kızımız, Gebze’de düzenlenen Kocaeli Şampiyonasında zirveye çıktı. Üst Gençler kızlar 48 kiloda finale yükselen sema, kendisi gibi gülü rakibi ve arkadaşı Yağmur Şenyurt’u yenerek altın madalya kazandı.
# altın

13 Mar 2024 - 13:09 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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