Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor

ÇİFTLİK İHSANİYE DOĞUMLU
Sema Nur Bahadır, 11 Şubat 2006 Çiftlik / İhsaniye / Gölcük doğumlu. Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi gel genç kızımız, Gebze’de düzenlenen Kocaeli Şampiyonasında zirveye çıktı. Üst Gençler kızlar 48 kiloda finale yükselen sema, kendisi gibi gülü rakibi ve arkadaşı Yağmur Şenyurt’u yenerek altın madalya kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.