Kocaeli’nin yükselen yıldızı modacı Sema Nur, vurduğunu deviriyor

ÇİFTLİK İHSANİYE DOĞUMLU

Sema Nur Bahadır, 11 Şubat 2006 Çiftlik / İhsaniye / Gölcük doğumlu. Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi gel genç kızımız, Gebze’de düzenlenen Kocaeli Şampiyonasında zirveye çıktı. Üst Gençler kızlar 48 kiloda finale yükselen sema, kendisi gibi gülü rakibi ve arkadaşı Yağmur Şenyurt’u yenerek altın madalya kazandı.